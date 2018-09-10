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بالصور.. استبدال تقاطع شارع الحصين في نجران بدورانات آمنية

بالصور.. استبدال تقاطع شارع الحصين في نجران بدورانات آمنية
نايف السالم(صدى):

قرَّرت إدارة مرور منطقة نجران، استبدال إشارة تقاطع شارع الحصين مع طريق الملك العبدالله، بدورانات آمنية؛ لفك الاختناقات المرورية وتحقيق المرونة والانسيابية في الحركة.

من جانبه، صرَّح مدير مرور نجران، العقيد مناحي السبيعي، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وفك الاختناقات المرورية وتحقيق الانيابية والمرونة في الحركة المرورية.

كما طالبت الإدارة، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية.

 

 

 


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