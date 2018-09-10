الاستعانة بالخبرات وتغيير الاستراتيجية أدوات الأرجنتين قبيل ودية كولومبيا

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني ” ، اليوم الإثنين، عن تغيير استراتيجية فريقه قبل ملاقاة نظيره ” الكولومبي ” وديًا غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع استعانة ” سكالوني ” ، بخبرات المهاجمين ” ماورو إيكاردي ” و ” باولو ديبالا ” ، اللذين لم يشاركا في المباراة التي فاز بها الفريق على ” جواتيمالا ” ، السبت الماضي.

ويخوض المنتخب ” الأرجنتيني ” بالولايات المتحدة جولته الدولية الأولى، بعد تعثره في منافسات بطولة كأس العالم 2018، في ظل غياب نجمه الأول ليونيل ميسي، ليستغل ” سكالوني ” هذه الفرصة ويقوم باختبار لاعبين جدد.

ودفع ” سكالوني ” بتشكيلة مكونة في أغلبها من اللاعبين الشباب، واختار تطبيق خطة هجومية أمام منافس متواضع للغاية لم يشكل عليه أي خطورة، وأجرى ستة تغييرات دفعة واحدة في قائمة الفريق، ليمنح بعض اللاعبين الشباب فرصة للدفاع عن قميص المنتخب الأرجنتيني للمرة الأولى في مسيرتهم.

ويعد المنتخب ” الكولومبي ” فريقًا مختلفا فهو أكثر صلابة وخطورة، رغم أنه فقد مؤخرًا مديره الفني التاريخي خوسيه بيكرمان، ولهذا قام ” سكالوني ” بتغيير استراتيجيته تماما وأجرى تغييرات واسعة في قائمة الفريق.

ويأتي على رأس قائمة ” الأرجنتين ” استعدادا لمباراة كولومبيا، الحارس ” فرانكو أرماني ” ، حيث يستعد لخوض أولى مبارياته الدولية بعد المونديال، وبرزت أسماء ” فابريسيو بوستوس، وماركوس أكونيا ” في الدفاع، على حساب الثنائي ” رينزو سارافيا، ونيكولاس تاجليافيكو ” اللذين شاركا في التجربة الودية الأخيرة.

وفي وسط الملعب، اختار كل من ” رورديجو ياتاجليا وليونادرو باريديس ” خلف ” ماكسيمليانو ميزا وباولو ديبالا وفرانكو سيرفي ” ، فيما سيلعب إيكاردي، الذي تعافى من إصابته الأخيرة، كمهاجم وحيد.