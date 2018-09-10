بالفيديو.. مواطن يعثر على بطاقة ائتمانية مفقودة ويضع رقمه للتواصل معه
عثر أحد المواطنين، على البطاقة الائتمانية لأحد الأشخاص ووجد بها مبلغ مالي يقدر بـ 2000 ريال.
وأوضح المواطن، في مقطع فيديو وثَّقه أن البطاقة والمبلغ المالي محفوظين لديه، حتى يعثر على صاحبهما.
وأظهر المقطع، اسم صاحب البطاقة بوضوح، فيما ذكر المواطن اسمه ورقم جواله حتى يتواصل معه صاحب البطاقة إذا شاهد الفيديو، والرقم هو: 0533986193.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53760 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاه الله خير ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 15 دقيقة
جزاك الله خير