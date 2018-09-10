بالفيديو.. مواطن يعثر على بطاقة ائتمانية مفقودة ويضع رقمه للتواصل معه

سعيد العجل(صدى):

عثر أحد المواطنين، على البطاقة الائتمانية لأحد الأشخاص ووجد بها مبلغ مالي يقدر بـ 2000 ريال.

وأوضح المواطن، في مقطع فيديو وثَّقه أن البطاقة والمبلغ المالي محفوظين لديه، حتى يعثر على صاحبهما.

وأظهر المقطع، اسم صاحب البطاقة بوضوح، فيما ذكر المواطن اسمه ورقم جواله حتى يتواصل معه صاحب البطاقة إذا شاهد الفيديو، والرقم هو: 0533986193.