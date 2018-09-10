” الجمارك ” توضح إمكانية دخول أرانب وببغاوات بهدف التربية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجمارك، اليوم الاثنين، إمكانية دخول عدد من الأرانب والببغاوات الإفريقية إلى المملكة بهدف التربية.

وقالت ” الجمارك ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على استفسار أحد الأشخاص: ” مرحبًا بك، فيما يخص الطيور يستوجب موافقة من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، كما يستوجب موافقة وزارة الزراعة لاستيراد الأرانب . نسعد بتواصلك ” .

وكان أحد الأضخاص تسائل حول إمكانية جلب عدد من الأرانب المصرية بهدف التربية، وأيضًا جلب عدد من الببغاوات الإفريقية، وما هي إجراءات الدخول.