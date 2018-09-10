” الأحوال المدنية ” تؤكد: يجب تعديل الحالة الاجتماعية بعد الطلاق

نايف السالم(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، أنه يجب تعديل الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية بعد طلاق المرأة مباشرة، من قبل المرأة أو ولي أمرها.

وأوضح حساب الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه إذا تم الطلاق ولم يبلغ فعلى الزوجة أو ولي أمرها مراجعة الأحوال المدنية بصك الطلاق، ليتم فصلها عن طليقها وإرجاعها لسجل والدها.

وجاء ذلك ردًا على تسائل مواطن، قائلًا ” السلام عليكم.. بعد طلاق المرأه هل يتم اضافة تصريح السفر لأبشر الاب؟ .. مين اللي يعدل الحالة؟ البنت او الاب؟ لان البنت عملت تعديل حالة لكن لم تظهر بياناتها في جوازات الاب “.