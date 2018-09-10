” الزكاة والدخل ” تؤكد: الخدمات المنفذة جزئيا تستحق الضريبة

عادل الحربي(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مع استفسار مواطن حول تحصيل ضريبة على عقد مكتوب في 2017 وتم إنجازه وإنهاءه في 2018.

وأكد حساب الزكاة والدخل، أن الخدمات التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل نفاذ النظام وجزئيًا بعد نفاذه، تستحق الضريبة على الجزء المنفذ بعد نفاذ النظام، وذلك بغض النظر عن تاريخ إصدار الفواتير أو تاريخ تلقي المقابل من قبل المورد الخاضع للضريبة.

وكان مواطن تسائل حول تحصيل ضريبة على عقد يختلف وقت كتابته عن تنفيذه، قائلًا ” عقد مكتوب في شهر11-2017م، وتم دفع عربون في 2017 بميلغ 10000، وتم انجاز وانهاء العقد في 8-2018.. هل يتم تحصيل ضريبة على العقد ام لا؟ “.