شكوك حول عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

طلال الغامدي(صدى):

أثار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الشكوك حول إمكانية عودته للعب مع منتخب بلاده؛ حيث في صورة مع عائلته مرتديًا سروالًا قصيرًا يحمل شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة مبكرة على عودته.

ومن جانبها، علّقت صحيفة لا ناسيون: ” هذه التفاصيل في الصورة العائلية لميسي تثير شغف جماهير المنتخب الأرجنتيني ” ، مضيفة: ” هل ترك ميسي رسالة؟ ” ، فيما قالت صحيفة أوليه: ” هل سيكون هناك سبل لعودته للمنتخب؟ ”

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، قد طالب بمنح النجم الكبير وقتًا للتفكير عقب الإخفاق في المونديال الروسي، وذلك بعيدًا عن تكهنات الكثير من القيادات الكروية والجماهير الأرجنتيني بعودة النجم الكبير قريبًا.