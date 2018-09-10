بالفيديو والصور.. ابنة شهيد تفتقده بأول يوم دراسي فترسل له رسالة مؤثرة

عادل الحربي(صدى):

أرسلت ريما السبهان، ابنة الشهيد عبد الله السبهان، الذي استشهد في تعز خلال مشاركته في عاصفة الحزم في تاريخ 14 ديسمبر 2015، رسالة مؤثرة إليه في أول يوم دراسي لها.

واحتفظت ابنة الشهيد برسالة صوتية من والدها، بها: ” هلا بابا إن شاء الله إنك بخير ” ؛ فيما قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” كانت ضحكة أبي تزهر في قلبي سبعين ألف وردة، عليه الرحمة والأمان إلى يوم يبعثون. ”

وأضافت: ” كان والدي يلمح كثيرًا حول فكرة غيابه، ويوصينا بالدين والخلق وحسن المعاملة مع الناس، وأن يبقى فخورًا بنا كما كان، وعندما حانت اللحظة كان غيابه موجعاً ووداعه صعبًا، لأننا لم نعتد على ابتعاده مدة طويلة. ”

وتابعت: ” لقد غاب عنا بجسده ولكنه بقي بروحه وفكره معنا، فكان دائم السؤال عنا ولم ينقطع إطلاقاً من متابعة أمورنا ودراستنا، واليوم الذي استلم فيه وسام الشجاعة من الرئيس اليمني، أخبرنا أنه خلال يومين أو أسبوع بالكثير سيأتي لزيارتنا. ”

واستطردت: ” وبدأنا فعليًا بتجهيز مراسم الاحتفال بعودته وبوسام الشجاعة الذي استحقه، واتصل علي قبل استشهاده بساعتين ليخبرني بأن النصر قريب جدًا، ويحثها على الاهتمام بنفسها وإخوتها، ولكن إرادة الله كانت أسرع فاختاره ليرفع منزلته ويبدله داراً خيرا من داره. ”