مطور عقاري يحمل المواطن مشكلة السكن ويؤكد: الإسكان ليست جمعية خيرية

نايف السالم(صدى):

أكد المطور العقاري علي بن سلطان، أن المواطن هو المسؤول عن مشكلة السكن، مبينًا أن الاشكالية لا تقع على عاتق المطور ولا وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن ” الإسكان ” و ” العقاري ” ليسا جمعيات خيرية.

وأوضح ” سلطان ” ، أنه يجب تغيير هذه الثقافة عند الناس، مؤكدًا أن وزارة الإسكان عمرها قصير يمتد من عام 2011 إلى وقتنا الحالي، وأنها كانت تعمل في البدايات بنفسها في تنفيذ المشاريع وهذا خطأ كبير وقعت فيه، ولكنها تداركت هذا الخطأ وأصبحت جهة إشرافية تسن القوانين والتشريعات بين ثلاثة أطراف: ” المواطن والبنوك والمطور ” .

ومن جهته، قال سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن برنامج ” سكني ” ، قام بتخصيص 465 منتجًا حتى الآن، لافتًا إلى أن التخصيص يختلف عن التوزيع.

وأبان المتحدث باسم ” الإسكان ” ، أنه سيتم تنفيذ الوحدات للمستفيدين من قبل المطورين في مشاريع الوزارة، وذلك في فترة تمتد ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، مؤكدًا أنه قد تم طرح أكثر من 77 ألف وحدة سكنية، وأن هناك العديد من الخيارات المطروحة أمام المواطنين ومنها توزيع أراضِ مجانية.