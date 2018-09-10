” ترامب ” كاد يشعل الحرب مع كوريا الشمالية بتغريدة

نايف السالم(صدى):

كشف الصحفي المخضرم بوب ودورد بلقاء تلفزيوني، أن ” ترامب ” كان سينشر تغريدة تقول إن بلاده ستسحب مواطنيها الموجودين في كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 28 ألف شخص، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي لاشعال حرب بين أمريكا وكوريا الشمالية.

حيث أوضح ” ودورد ” أن ” ترامب ” تراجع بعد أن أثار هلع العاملين في وزارة الدفاع الأميركية ” البنتاغون ” ، حيث انهالت عليه التحذيرات بأن ” بيونغ يانغ ” ستفهم ذلك على أنها علامة على هجوم أمريكي وشيك.

وأضاف ” ودورد ” بكتابه ” الخوف: ترامب في البيت الأبيض ” : ” التغريدة التي كانت على وشك النشر أثارت رعب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد ” .

من الجدير بالذكر أنه في ذلك الوقت كان ” ترامب ” وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كانا يتبادلان الاتهامات والتهديدات والإهانات.