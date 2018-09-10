” أبا الخيل ” يوضح تبعات الهزية الأرضية بظهران الجنوب

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، عن تبعات الهزة الأرضية التي تم رصدها أمس في ظهران الجنوب بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأكد ” أبا الخيل ” أن الهزة الأرضية لم يكن لها أي توابع أخرى حتى صباح اليوم، لافتا إلى احتمالية عودة النشاط الزلزالي، خاصة مع وجود صدوع قديمة في المنطقة والتي تتأثر بحركة الفالق بجنوبي البحر الأحمر.

يُذكر أن محطات الرصد بهيئة المساحة الجيولوجية، سجلت أمس الأحد، هزة أرضية بظهران الجنوب، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

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