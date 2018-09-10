” السوق المالية ” تعلن عن وظائف شاغرة
فتحت هيئة السوق المالية، باب التقديم على وظائف ” أخصائي رئيسي” للجنسين، في إدارة التقنية ” وحدة التشغيل والدعم الفني “.
وأوضحت الهيئة الشروط والمتطلبات للتقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (الحاسب الآلي، نظم المعلومات) أو ما يعادلهم.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (11) سنة لدرجة البكالوريوس أو (9) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها، منها سنتين في وظيفة قيادية بحد أدنى.
– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– إجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.
كما لفتت إلى أن التقديم متاح حاليًا ويستمر لموعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان، من خلال الرابط التالي هنا
هزيم[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 30 دقيقة
وليه خبره 11 سنه ، مرررره.
كان خليتو الخبره 20 سنه لدرجة البكالوريوس
وخبره 15 سنه لدرجة الماجستير
وسبع سنين خبره قياديه