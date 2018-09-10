” السوق المالية ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة السوق المالية، باب التقديم على وظائف ” أخصائي رئيسي” للجنسين، في إدارة التقنية ” وحدة التشغيل والدعم الفني “.

وأوضحت الهيئة الشروط والمتطلبات للتقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (الحاسب الآلي، نظم المعلومات) أو ما يعادلهم.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة (11) سنة لدرجة البكالوريوس أو (9) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها، منها سنتين في وظيفة قيادية بحد أدنى.

– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– إجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

كما لفتت إلى أن التقديم متاح حاليًا ويستمر لموعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان، من خلال الرابط التالي هنا