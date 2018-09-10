الصحافة العالمية تلقب نجوى كرم بـ ” ماريا كاري الشرق الاوسط “
لقب موقع Télérama.fr الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، بالفنانة العالمية ماريا كاري الشرق الأوسط، بعد الحفل الكبير الذي قدّمته في باريس وجذبت أنظار الصحافة إليها بصوتها القوي.
وأعادت نجوى كرم نشر الخبر والتعليق عليه قائلة :” طول عمري بعرف أنوا الحقيقة ما بتختفي ” .
يذكر أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد أصدرت مؤخرا أغنية جديدية تحت عنوان ” ياهو ” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس والحان عادل العراقي وتوزيع طوني سابا.
وأطلقتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو غرافيكس بالإضافة الى كلمات الأغنية.
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