الصحافة العالمية تلقب نجوى كرم بـ ” ماريا كاري الشرق الاوسط “‎

أماني الغامدي(صدى):

لقب موقع Télérama.fr الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ ، بالفنانة العالمية ​ماريا كاري​ الشرق الأوسط، بعد الحفل الكبير الذي قدّمته في باريس وجذبت أنظار الصحافة إليها بصوتها القوي.

وأعادت نجوى كرم نشر الخبر والتعليق عليه قائلة :” طول عمري بعرف أنوا الحقيقة ما بتختفي ” .

يذكر أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد أصدرت مؤخرا أغنية جديدية تحت عنوان ” ياهو ” من كلمات الشاعر ​نزار فرنسيس​ والحان ​عادل العراقي​ وتوزيع ​طوني سابا​.

وأطلقتها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو غرافيكس بالإضافة الى كلمات الأغنية.