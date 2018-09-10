وظائف شاغرة بشركة ” طيران أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” طيران أديل ” ، عدة وظائف إدارية قيادية شاغرة لحملة البكالوريوس مع الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير التوظيف (Recruitment Manager)

الشروط: بكالوريوس إدارة أعمال مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الأوفيس.

– مدير التدقيق الداخلي (Manager Internal Audit)

الشروط: بكالوريوس محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

– مدير المحاسبة وحماية الإيرادات (Accounting and Revenue Protection Manager)

الشروط: بكالوريوس محاسبة أو مالية مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المحاسبة أو المالية.

– عدد 2 مدير مشروع نظم الأعمال –(Business Systems Project Manager)

الشروط: بكالوريوس تقنية معلومات أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح حاليًا، وذلك من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب، عبر الرابط التالي: هنا