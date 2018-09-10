بالصور.. إزالة الستار عن المرشحين لتشكيلة 2018

نواف السالم(صدى):

أزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، الستار عن قائمة اللاعبين المرشحين لدخول تشكيلة عام 2018، والتي تضم 55 لاعبًا؛ حيث طرح الأسماء للتصويت من أجل الحصول على فريق قوامه 11 نجمًا في النهاية.

وسيعلن عنه يوم 24 سبتمبر الحالي، ضمن حفل توزيع جوائز ” الأفضل ” ؛ فيما جاءت الأسماء: حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون، تيبو كورتوا، دافيد دي خيا، كيلور نافاس، مارك أندريه تير شتيجن.

ويضم الدفاع: جوردي ألبا، داني ألفيس، داني كارفاخال، جورجيو كيليني، فيرجيل فان ديك، دييجو جودين، ماتس هوميلز، جوشوا كيميتش، ديان لوفرين، مارسيلو، ياري مينا، بنيامين بافارد، جيرارد بيكيه، سيرجيو راموس، تياجو سيلفا، كيران تريبير، صامويل أومتيتي، رافاييل فاران، سيمي فرساليكو، كايل والكر.

وفي السياق نفسه، يحتوي الهجوم على: كريم بنزيما، إدينسون كافاني، باولو ديبالا، أنطوان جريزمان، هاري كين، روبيرت ليفاندوفسكي، روميلو لوكاكو، ماريو ماندزوكيتش، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار جونيور، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، لويس سواريز.

ويشتمل خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، كاسيميرو، فيليب كوتينيو، كيفن دي بروين، إيدين هازارد، أندرياس إنييستا، إيسكو، نجولو كانتي، توني كروس، نيمانيا ماتيتش، لوكا مودريتش، بول بوجبا، إيفان راكيتيتش، ديفيد سيلفا، أرتورو فيدال.