بالفيديو.. والد حلا الترك عن ابنته من دنيا بطمة: الله عوضني خير بغزل

أماني الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو، حديثًا للمنتج محمد الترك، والد الفنانة حلا الترك، يقارن فيه بينها وبين ابنته ” غزل ” من دنيا بطمة، وأولاده الآخرين، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ إعلان مرضه.

وأكد والد حلا الترك خلال المقطع، أن ابنته ” غزل ” قد وُلدت في وقت ابتعد خلاله أولاده الآخرون عنه، موضحًا أن هذا الابتعاد نتج عن أحكام قضائية صدرت من قبل، مضيفًا: ” الله عوضني خير إنه غزل جاتني ” .

ولقي المقطع تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز أكثر من 105 آلاف مشاهدة، وذلك بعد أن ظهر مؤخرًا في مقطع آخر وهو يبكي، كاشفًا عن إصابته بورم سرطاني خطير.

وصُدم العديد من متابعي زوجته دنيا بطمة وابنته حلا الترك من موقفهما بعد إعلانه لمرضه الخطير، حيث ظهرت ” بطمة ” وكأنها لا تولي الموضوع أي اهتمام، في حين ظهرت ” حلا ” في فيديو وهي ترقص وتغني، مما أثار الجدل حولهما، وعرضهما للانتقاد من قِبل الكثيرين.