رسميا.. تطبيق ” حكم خط المرمى ” في كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق نظام ” حكم خط المرمى ” وذلك خلال بطولة كأس أمم آسيا التي تنطلق بالإمارات في الخامس من يناير المقبل؛ فيما تشهد البطولة الآسيوية ولأول مرة بتاريخها مشاركة 24 منتخبًا.

وأوضح مصدر، أن قرار تطبيق نظام الحكام الإضافيين جاء لضمان تحسين عملية صنع القرار داخل منطقة الجزاء، قائلًا: ” النسبة العالية لنجاح الحكام تتوقف على دقة احتسابهم لضربات الجزاء أو الأهداف من داخل المنطقة وإضافة حكمين يساعدان حكم الساحة سيكون مريحا لتحقيق أعلى نسبة من النجاح في البطولة القادمة. ”

وأشار إلى أن ضيق الوقت ونقص التدريب والحاجة للمعدات التقنية المختلفة ساهم في التخلي عن فكرة تطبيق نظام ” حكم الفيديو المساعد ” ” فار ” في البطولة الاسيوية، علمًا بأنه جرى تطبيق النظام في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتابع: ” أستطيع أن أؤكد أن الجميع متفقون على أهمية تطبيق تقنية الفيديو لكن الأهم من ذلك هو قدرتنا على الاستعانة بها بشكل متكامل وهذا الأمر لم نستطع ضمانه في الوقت الحالي نظرا لحاجة التقنية للمعدات الفنية اللازمة وتأمين مواقع مختصة بالملاعب مع كامل متطلباتها. ”

وأضاف: ” إضافة إلى تدريب الحكام الآسيويين والذين لم يسبق لهم التعامل مع تلك التقنية بالقارة من خلال البطولات الآسيوية وهي أمور مقلقة حيث نبحث عن تطبيق احترافي متكامل وبدونه لا يمكن المجازفة باستخدام التقنية منقوصة رغم محاولاتنا الجادة لذلك. “