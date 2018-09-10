” إيجار ” يكشف حقيقة إلغاء أجرة السعي للوسيط العقاري

حمود العنزي(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لـ ” إيجار ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع استفسار مواطن حول حقيقة إلغاء نسبة السعي للوسيط العقاري والبالغة 2.5%.

وقال ” إيجار ” ردًا على المواطن ” مرحبًا بك، يستحق الوسيط العقاري أجرة السعي لمرة واحدة بما لايتجاوز 2.5% من قيمة عقد سنة واحدة عند توثيق عقد الإيجار، ويتحمل السعي المؤجر أو المستأجر بالاتفاق بين الطرفين “.

وكان مواطن وجه سؤالًا للحساب الرسمي لوزارة الإسكان حول إلغاء نسبة السعي البالغة 2.5% للوسيط العقاري في إتمام عملية بيع وشراء العقارات، والذي حوله بدوره إلى ” إيجار “.