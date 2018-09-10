فؤاد أنور يؤيد استبعاد السهلاوي من قائمة الأخضر
أعرب فؤاد أنور، النجم السابق للمنتخب الوطني، عن تأييده لقرار المدير الفني للأخضر، خوان أنطونيو بيتزي، باستبعاد المهاجم محمد السهلاوي من حساباته، خطوة في صالح اللاعب نفسه.
وأوضح ” أنور ” قائلًا: ” عدم ضم السهلاوي لقائمة الأخضر، في صالح اللاعب، فبهذه الطريقة سيدرك أن هناك شيء خاطئ، من أجل أن يتدارك نفسه، ويعود إلى مستواه المعروف ” ؛ فيما قال أن ” بيتزي ” مدرب واقعي، ولديه فلسفة واضحة.
وأضاف: ” نتمنى أن تخدم فلسفة بيتزي المنتخب الوطني، وننتظر بطولة آسيا لنستطيع الحكم ” ، معلقًا على التدخل في عمل المدرب: ” هذا الأمر نسمع عنه منذ أيام التسعينيات، لكن كلنا نعلم بأن المستشار تركي آل الشيخ، ومسؤولي اتحاد كرة القدم، لن يتركوا هذا الأمر يمر مرور الكرام، في حال حدوثه. “
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