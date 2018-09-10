فؤاد أنور يؤيد استبعاد السهلاوي من قائمة الأخضر

نواف السالم(صدى):

أعرب فؤاد أنور، النجم السابق للمنتخب الوطني، عن تأييده لقرار المدير الفني للأخضر، خوان أنطونيو بيتزي، باستبعاد المهاجم محمد السهلاوي من حساباته، خطوة في صالح اللاعب نفسه.

وأوضح ” أنور ” قائلًا: ” عدم ضم السهلاوي لقائمة الأخضر، في صالح اللاعب، فبهذه الطريقة سيدرك أن هناك شيء خاطئ، من أجل أن يتدارك نفسه، ويعود إلى مستواه المعروف ” ؛ فيما قال أن ” بيتزي ” مدرب واقعي، ولديه فلسفة واضحة.

وأضاف: ” نتمنى أن تخدم فلسفة بيتزي المنتخب الوطني، وننتظر بطولة آسيا لنستطيع الحكم ” ، معلقًا على التدخل في عمل المدرب: ” هذا الأمر نسمع عنه منذ أيام التسعينيات، لكن كلنا نعلم بأن المستشار تركي آل الشيخ، ومسؤولي اتحاد كرة القدم، لن يتركوا هذا الأمر يمر مرور الكرام، في حال حدوثه. “