خبير طقس: المملكة ستدخل موسم الأمطار خلال شهر

الرياض(صدى):

كشف نواف العنزي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن توقعاته بدخول المملكة بموسم الأمطار خلال شهر و6 أيام من الآن، موضحًا أن موعد دخول الوسم ” موسم الأمطار ” ، يعد أفضل أيام السنة مناخًا.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” العنزي ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” بقي على دخول الوسم (موسم الأمطار) من الآن شهر و 6 أيام وبالتحديد يدخل في 2/7 للسنة الهجرية الجديدة ” .

وتابع خبير الطقس في تغريدته: ” الوسم أفضل أيام السنة من ناحية المناخ، فيه تعتدل الحرارة نهارًا ويبرد الليل، وأمطاره تنبت الأعشاب البرية والفقع، وفيه يتم تحديد إن كانت السنة ربيع أو لا.. نسأل الله أن يغيثنا ” .