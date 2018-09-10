3 خطوات للتحقق من مدى جاهزية المنشأة لتطبيق القيمة المضافة

عادل الحربي (صدى):

أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، اليوم الاثنين، أهم المعلومات التي يجب الإطلاع عليها لمعرفة جاهزية المنشأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الحساب على ” تويتر “، وجود 3 خطوات للتحقق من مدى جاهزية المنشأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن الخطوات تتمثل في قراءة وفهم الاتفاقية الموحدة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتعديل نظام المحاسبة في منشأتك، بالإضافة إلى إنشاء نظام خاص لتسجيل المبيعات وإصدار الفواتير وحفظها.