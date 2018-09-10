بالفيديو.. عرض عسكري أمريكي بحضور الملك فيصل

عادل الحربي(صدى):

أظهرت مشاهد نادرة، زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود؛ إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابولس؛ عندما كان وزيرًا للخارجية؛ حيث كانت الزيارة برفقة أخيه الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وشاهد الملك فيصل برفقة أخيه الملك خالد، عرضًا عسكريًا أمريكيًا في سبتمبر 1943م، وذلك خلال أول زيارة لأعلى وفد سعودي رسمي إلى أمريكا؛ فيما التقى بالرئيس الأمريكي روزفلت.

ومن الجدير بالذكر، أنه بدأت العلاقة مع أمريكا في المجال النفطي بتوقيع اتفاقية التنقيب عن النفط مع شركة سوكال الأمريكية عام 1933م، وزاد التعاون بعد اكتشاف النفط في 1938م وتصديره في 1939م، بينما بدأت العلاقات الدبلوماسية في 1940م.