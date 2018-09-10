عضو شورى يستنكر ارتفاع تكلفة استقدام عاملات المنزل

علي القحطاني(صدى):

استنكر رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، ارتفاع تكلفة استقدام عاملة منزلية إلى 20 ألف ريال، في حين تقل تكلفتها عن ذلك في باقي دول الخليج.

وطالب ” الراشد ” وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بضرورة معرفة أسباب رفع التكلفة على المواطنين، وهل هنالك إجراءات بيروقراطية يجب التخلص منها.

وأضاف أن الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل، تحتاج إلى مزيد من المراقبة من قبل الوزارة للتأكد من تطبيقها.

كما أشار إلى وجود العديد من شكاوى المواطنين حول هذا الأمر، حيث ضاعت حقوق لأسر متعلقة بالمبالغ التي تم دفعها في الاستقدام مقابل خدمات رديئة الجودة.