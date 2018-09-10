خطوات لحماية محتويات حسابك خلال تحديث ” واتساب ” الجديد

وكالات(صدى):

يشرع تطبيق ” واتساب ” في إطلاق تحديث وشيك وسط مخاوف من إلحاقه ضررًا بمحتوى وخصوصية المستخدمين؛ لذا سنستعرض طريقة حماية محتويات حساب الواتساب.

ولحماية هذه المحتويات، يجب على كل مستخدم القيام بتحويل محتوى حسابه في ” واتساب ” لنسخة احتياطية ” Backups ” على ” جوجل درايف ” وإلا سيتعرض للحذف بصورة نهائية.

وتتم حماية المحتويات وفقًا للخطوات التالية:

– قصد القائمة الرئيسية في التطبيق.

– الضغط على ” محادثات ” .

– الضغط على خيار ” حفظ المحادثات ” .

أما في حالة لم يقم المستخدم بالدخول إلى النسخة الاحتياطية لسنة كاملة، ولم يقم بتحديثها، فإنها سستعرض للحذف؛ إثر إطلاق التحديث في 12 من نوفمبر المقبل.

من الجدير بالذكر أن ” واتساب ” نبه مستخدميه إلى أن ما يحتفظون به في نسخة الاحتياط ليس محميا بخاصية التشفير المتقدمة؛ وذلك على اعتبار أن ” جوجل ” تستطيع الوصول إليه.