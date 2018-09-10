خطوات لحماية محتويات حسابك خلال تحديث ” واتساب ” الجديد
يشرع تطبيق ” واتساب ” في إطلاق تحديث وشيك وسط مخاوف من إلحاقه ضررًا بمحتوى وخصوصية المستخدمين؛ لذا سنستعرض طريقة حماية محتويات حساب الواتساب.
ولحماية هذه المحتويات، يجب على كل مستخدم القيام بتحويل محتوى حسابه في ” واتساب ” لنسخة احتياطية ” Backups ” على ” جوجل درايف ” وإلا سيتعرض للحذف بصورة نهائية.
وتتم حماية المحتويات وفقًا للخطوات التالية:
– قصد القائمة الرئيسية في التطبيق.
– الضغط على ” محادثات ” .
– الضغط على خيار ” حفظ المحادثات ” .
أما في حالة لم يقم المستخدم بالدخول إلى النسخة الاحتياطية لسنة كاملة، ولم يقم بتحديثها، فإنها سستعرض للحذف؛ إثر إطلاق التحديث في 12 من نوفمبر المقبل.
من الجدير بالذكر أن ” واتساب ” نبه مستخدميه إلى أن ما يحتفظون به في نسخة الاحتياط ليس محميا بخاصية التشفير المتقدمة؛ وذلك على اعتبار أن ” جوجل ” تستطيع الوصول إليه.
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