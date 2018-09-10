الهلال والشباب والنصر يستضيفون وفدا من ” فيفا “

ماجد محمد(صدى):

تستعد أندية الشباب والهلال والنصر لاستضافة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” في 26 سبتمبر المقبل، وذلك لعقد ورشة عمل داخل الناديين لتطوير منظومة التعامل الاحترافي مع نظام الـ Tms والخاص بانتقالات اللاعبين.

ويأتي ذلك، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، من أجل شرح التعديلات فى النظام الجديد الخاص بانتقالات اللاعبين ؛ حيث سيكون برئاسة كيمبرلى موريس مدير إدارة الـ Tms، في ” فيفا ” وهي أحد المحامين السابقين فى مجال التقاضى التجاري، والتي تشغل منصبًا في الفيفا حاليًا.