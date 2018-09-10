امرأة تغتصب مراهق عدة مرات أمام زوجها وأطفالها
شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية، واقعة بشعة من نوعها، حيث قامت امرأة باغتصاب مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا، لعدة مرات، وذلك في نفس الغرفة الموجود بها زوجها وأطفالها.
وعليه، قررت الشرطة الأمريكية القبض على السيدة التي تدعى ” ماري مكي ” ، وهي أم لخمسة أطفال، وتبلغ من العمر 22 عامًا، بتهمة الإساءة الجنسية واغتصاب طفل، وذلك بعد مواجهة والدة الصبي بصور لعلامات على جسد ابنها.
وبدأت القصة، حين ذهبت ” مكي ” وعائلتها إلى منزل الصبي في يوليو الماضي للاحتفال بعيد ميلاد، وبعثت رسالة إلى المراهق عبر ” واتساب ” ، طالبته فيها بأن يأتي إلى الغرفة التي كانت تقيم فيها مع زوجها وأطفالها الذين كانوا نائمين حينها.
ومن جانبه، رفض الصبي في البداية، ولكنه ذهب بعد ذلك إلى الغرفة ولم يكن يعلم بنيتها في الاعتداء الجنسي عليه، ولكن السيدة قامت بممارسة الجنس معه واغتصابه في الغرفة، في ظل وجود أطفالها الصغار وزوجها وهم ” نائمين ” .
والغريب في الأمر، أن السيدة قامت بتكرار فعلتها الشنعاء لأكثر من مرة بعد ذلك، حيث تبين للشرطة أن جسم الصبي به علامات تدل على تكرار اعتدائها الجنسي واغتصابها له.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2065 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزوجها ناااااااايم
وهي تدهك الورع دهيك لا ماهي بصاحية ذي مشبوقة الله لا يبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53756 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله واتوب إليه ,,
,, ويش ذا الافعال التي يحتار فيها العقل من هولها ,,
,, تغتصبه عند اطفالها وزوجها ..اي نوع من المحنه تجاهر به تلك الفاسقه…؟
هزيم[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل اغتصبته.
هههههههههههههههههههههه
بعد ماشبع منها ومل قال انا صغير وهي اغتصبتيني ، والله هلولد ذيب امعط.
وهي اللي توهقت.
ههههههههههههههههههههههه
هاذي تربيتهم واخلاقهم .
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف اغتصبته وهو الذكر وهي الانثى ؟ هل يوجد لها عضو ذكري ؟؟
وهل يعقل ان امرأه تغتصب رجل ؟! اخبار غير مستساغه !!
ومن الاولى والافضل عدم طرحها بتلك الصحيف ،،
مسلط العنزي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يندم إذا كبر
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2533 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوه يابو محمد ….😅😅😅
.اي نوع من المحنه تجاهر به تلك الفاسقه…؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16973 ] نشر منذ 1 ساعة
عيشة البهايم احسن من عيشتهم ذي 😆😣