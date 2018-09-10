رغبة في الانتقام.. فتاة تطارد المحتالين عليها حتى بلادهم

برلين(صدى):

تعرضت فتاة ألمانية لعملية احتيال عبر الإنترنت، وذلك حين قامت بفعل الخير والتبرع من أجل العاصمة الأفغانية كابول، الأمر الذي دفعها لمطاردة الجناة في عقر دارهم، حتى وصل بها الأمر إلى السفر لنيجيريا.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين قرأت الفتاة إعلانًا على الإنترنت، والذي كان – للوهلة الأولى – تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، ويطلب دعمًا ماليًا لتمويل مشاريع إنسانية في كابول، وبعد مراسلات عديدة بينها وبينها المنظمة المزعومة، قررت التبرع بمبلغ 15 ألف يورو.

ثم وردت رسالة إلى الفتاة، قالوا فيها أن المبلغ غير كافٍ ويجب تحويل 1500 يورو إضافية، مما جعل الشكوك تدور في ذهنها، فلم تستسلم لهم الفتاة، ولكنها بدأت في تتبعهم حتى أوصلت الأمر إلى الشرطة في نيجيريا.

ومن جانبه، أوضح رئيس الشرطة النيجيرية، أن الفتاة توجهت إلى نيجيريا، وتقدمت بشكوى رسمية لدى الدوائر المحلية هناك، مؤكدًا أنه قد تم الوصول إلى الجناة خلال 24 ساعة فقط، وذلك من خلال البيانات المحفوظة في حاسوبها.