بالفيديو.. مشاهد صادمة لاصطياد وذبح الطيور بطريقة عشوائية

علي القحطاني (صدى):

استخدم مجموعة من الشباب شباكهم في اصطياد عدد كبير من الطيور بطريقة صادمة؛ حيث تباهوا بما ارتكبوه من مخالفات بحق الحياة البرية.

وأظهر الفيديو، الشباب في رحلة برية؛ فيما أقدموا على ذبح مجموعات من الطيور بأسلوب عشوائي بعد اصطيادها، ورميها على الأرض في مشاهد أثارت استياء وغضب الجميع.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الهيئة السعودية للحياة الفطرية متابعة الموضوع ومحاسبة هؤلاء الشباب على ما ارتكبوه من مخالفات واصطياد بطريقة عشوائية.