الإعلان عن وظائف شاغرة بشركة ” بيت الرياضة الفالح “

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن شركة ” بيت الرياضة الفالح ” عن حاجتها لشغر وظائف بمسمى ” مشرف بائع، بائع/بائعة ” بجميع فروع الشركة، مشترطة أن يكون المتقدم مواطن ” سعودي الجنسية ” ، وأن يكون حسن المظهر ولبق في التعامل مع العملاء، بالإضافة للقدرة على تحمل ضغوط العمل.

وعن نظام العمل، أوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية وبهذه الرواتب:

– مشرف فرع ” 6000 ريال وعمولة مجزية ” ( فترتين ) .

بائع / بائعة ” 4000 ريال وعمولة مجزية ” ( فترتين ) .

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لتسجيل البيانات الشخصية عبر الرابط التالي:هنا