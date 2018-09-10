تفعيل ” التاكسي البحري ” للتنقل بين المدن الساحلية
أعلنت هيئة النقل، أنه سيتم السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق ” التاكسي البحري ” ، قريبا.
وأوضحت الهيئة أن خطوط عمل ” التاكسي البحري “، ستتمثل في: ” من جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى جازان إلى فرسان جنوباً”.
وأضافت ” ومن جدة إلى ذهبان إلى ثول إلى مدينة الملك عبد الله إلى رابغ إلى أملج إلى نيوم شمالاً “.
القرشي[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 1 ساعة
شي طيب والله هاذي المشاريع إللي تدر بمداخيل طيبة على البلد لكن أتمنى عدم تركها للشركات أو الأفراد
أتمنى تتبناها الدولة من الألف إلى الياء من أجل تقديم خدمة أفضل للركاب والحفاظ على سلامتهم .
فالشركات والأفراد لا يهمهم سوى جمع المال فقط ولا يهتمون كثيرآ براحة وسلامة الركاب .