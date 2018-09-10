تفعيل ” التاكسي البحري ” للتنقل بين المدن الساحلية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة النقل، أنه سيتم السماح بالسفر بين مدن المملكة الساحلية عن طريق ” التاكسي البحري ” ، قريبا.

وأوضحت الهيئة أن خطوط عمل ” التاكسي البحري “، ستتمثل في: ” من جدة إلى الليث إلى القنفذة إلى جازان إلى فرسان جنوباً”.

وأضافت ” ومن جدة إلى ذهبان إلى ثول إلى مدينة الملك عبد الله إلى رابغ إلى أملج إلى نيوم شمالاً “.