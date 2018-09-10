تعليم الرياض تستقبل 62 ألف طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

انطلقت أعمال القبول والتسجيل في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منذ وقت مبكّر من خلال عدد من القنوات الرسمية الإلكترونية، تسهيلًا على المستفيدين، حيث عملت إدارتا الاختبارات والقبول للبنين والبنات منذ وقت مبكر على إتاحة قبول طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي من خلال “نظام نور”، وتهيئة سبل الراحة لأولياء الأمور في إدخال بيانات أبنائهم وبناتهم في يسر وسهولة.

الغنّام يقف ميدانيًا

وقف مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة للشؤون التعليمية “بنين”، عبدالله بن سعد الغنام، على لجان الاختبارات والقبول التي بلغ عددها (28) لجنة فرعية وتابع أعمالها ميدانيًا، إضافة إلى اللجان المركزية، والتقى خلال زياراته عددًا من المستفيدين، واستمع إلى استفساراتهم.

وحثّ “الغنّام” المشرفين والإداريين وقائدي المدارس والمعلمين العاملين المكلفين بأعمال الاختبارات والقبول على سرعة الإنجاز، والتعامل مع جميع المستفيدين بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات، مشددًا على ضرورة انتظامهم في مقاعدهم الدراسية وتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لتحقيق ذلك.

ونوه المساعد للشؤون التعليمية بجهود إدارتي الاختبارات والقبول خلال مدة تجاوزت ستة أشهر من العمل والانضباط والإنجاز.

(1500) مستفيد يومياً

كشفت إدارة الاختبارات والقبول للبنين عن وصول عدد طلاب الصف الأول الابتدائي حتى نهاية دوام الخميس 26 ذو الحجة 1439هـ (30472) طالبًا.

وقال مدير الاختبارات والقبول أيمن الركبان إنّ العدد قابل للزيادة، مبينًا أن اللجنة المركزية في شارع الجامعة في مقر الإدارة تستقبل يوميًا أكثر من (500) مستفيد ومراجع، وأكثر من (1000) مراجع للجان الفرعية البالغ عددها (12) لجنة في مكاتب التعليم، وتتكون كل لجنة من مشرف إدارة مدرسية ومرشدين طلابيين. مؤكدًا أنه يتم التعامل مع جميع طلبات المستفيدين في حينه.

ثلاث مراحل.. للقبول العام

وأوضح “الركبان” أن القبول العام يمر بثلاث مراحل، حيث في “المرحلة الأولى” يبدأ الاستعداد مع نهاية الفصل الثاني بعد إصدار تعميم القبول للصف الأول الابتدائي، وإصدار تعاميم القبول للمدارس، والإشراف على التسجيل الإلكتروني من خلال نظام نور. أمّا “المرحلة الثانية” فيتم من خلالها تشكيل لجان القبول والتسجيل على فترتين: الأولى قبل نهاية العام الدراسي بشهر، وتشرف على تحويل ملفات الطلاب المنتقلين من الصف السادس والثالث المتوسط وتوزيعهم على المدارس، وتجهيز اللجنة لبداية العام. وتبدأ الفترة الثانية، من عودة المعلمين، ومن مهامها: إيجاد المقاعد الدراسية للمنتقلين بين الأحياء والقادمين من خارج الرياض، ومدة عملها شهر من بداية العام الدراسي.

وأضاف: في المرحلة الثالثة يتم تشكيل لجنة مركزية في الإدارة العامة للتعليم بالرياض، تعمل على معالجة جميع أنظمة القبول (المعادلات، التحويل بين البرامج، معالجة أوضاع الطلاب الذين لم يستكملوا البيانات الشخصية مثل شهادات الميلاد وتبليغ الولادة) إضافة إلى معالجة قبول الطلاب السوريين واليمنيين القادمين بتأشيرة زيارة.

وبيّن أنّ اللجنة المركزية تعمل على الإشراف العام على سير أعمال اللجان الـ(12) الفرعية، ورفع التقارير والإحصائيات، والتواصل مع مديري المكاتب التعليمية فيما يخص أعمال القبول.

(3) أشهر من العمل

هذا ونوّه رئيس قسم القبول الأستاذ عبدالعزيز الداود بأن عمل اللجان الفرعية يستمر لمدة شهر من عودة المعلمين، بينما يستمر عمل اللجنة المركزية ثلاثة أشهر حتى معالجة جميع طلبات المستفيدين. مشيرًا إلى أنه تم حثّ قادة المدارس على إنهاء قبول الطلاب من المدرسة ومعالجة التحديات التي تواجههم، كما جهّزت الإدارة قاعة تتسع لأكثر من (500) مستفيد لاستقبال المراجعين، إضافة إلى وجود برنامج إلكتروني لإدارة الاختبارات والقبول (قسم القبول) يتم التقديم من خلاله، لتسهيل عملية التسجيل وتوجيه المراجعين من المستفيدين بأسرع وقت.

إدارة الاختبارات والقبول للبنات

فيما أكدت مديرة الاختبارات والقبول “بنات” هدى الدوسري، أن إدارتها رصدت قبول (31514) طالبة في الصف الأول الابتدائي لهذا العام 1439هـ، مبينة أن تم العمل بإجراءات القبول منذ بداية الإجازة الصيفية تسهيلاً على أولياء الأمور.

وقالت ” الدوسري ” إن القائمات على أعمال اللجنة الرئيسة يواصلن العمل حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي لإنجاز معاملات جميع المراجعات تقديرًا لأولياء الأمور وحرصا على مصلحة الطالبات، مشيرة إلى أن عدد المستفيدات تجاوز (1200) حالة يوميًا، يتم التعامل معها وإنجازها جميعها.

حجز إلكتروني للمواعيد

وأوضحت مديرة الاختبارات والقبول أن اللجنة الرئيسة في الإدارة عملت على التواصل مع مسؤولي البوابة الإلكترونية بشأن إجراءات حجز المواعيد لمراجعي إدارة الاختبارات والقبول، والتواصل مع الجهات المعنية بالبوابة لتفعيل آلية حجز المواعيد والبدء في تفعيلها، واستقبال المراجعات وتوجيههن للأقسام المعنية تبعاً لنوع الطلب والمسؤولة عن تنفيذه، وإصدار التعاميم والتوجيهات والتعليمات المنظمة للعمل في المكاتب، وعقد الاجتماعات والورش واللقاءات المنظمة للعمل.

وبيّنت الدوسري أن من مهام اللجنة الرئيسة في إدارة الاختبارات والقبول دراسة الخطابات والمعاملات الواردة، وإعداد وتصميم التعليمات والمتطلبات والاستمارات المنظمة للعمل، وإصدار الخطابات والرد على المعاملات كل فيما يخصه، وإعطاء الصلاحيات لموظفات إدارة الاختبارات والقبول ووحدات الاختبارات والقبول في المكاتب الفرعية في الإدارة وفي نظام نور، إضافة إلى تدريب الموظفات المستجدات في الإدارة على آلية العمل، ومتابعة التنفيذ.