رجل ينتحر شنقا بعد خلافات دامت 3 سنوات بسبب عدم الإنجاب

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على التخلص من حياته والانتحار شنقًا؛ إثر خلافات أسرية دامت 3 سنوات بسبب عدم الإنجاب.

وبالتطرق للتفاصيل، نشبت مشادة كلامية الرجل وزوجته؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب عدم الإنجاب، بالإضافة لمروره بضائقة مالية، انتهت بترك الزوجة المنزل؛ ليقوم الزوج بعد ذلك بالانتحار شنقًا.

حيث قام الزوج بالانتحار بواسطة مشنقة من ” إيشارب ” صنعها لنفسه وعلقها بأحد جوانب دولاب غرفة النوم، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعن اكتشاف الواقعة، قام الجيران بكسر باب الشقة بعد انبعاث دخان كثيف؛ إثر احتراق ” إناء ” داخل الشقة، والعثور على الزوج مشنوقًل داخل غرفة النوم وتبين وجود حريق فى المطبخ، وتمكنوا من إخماد النار.

ومن جانبها قالت الزوجة خلال التحقيقات، أن هناك خلافات مع زوجها بسبب عدم الإنجاب وضيق المعيشة، وإن مشادة كلامية وقعت بينهما؛ أدت لتركها المنزل أثناء تحضير الطعام.