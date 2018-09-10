” النيابة ” تكشف عن عقوبة إنتاج وترويج المقاطع التي تمس الآداب العامة

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن إنتاج أو ترويج أو إرسال البيانات أو المواد أو المقاطع التي تمس الآداب العامة أو القيم الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

وأضافت النيابة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وبإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.