التجارة: التشهير بصاحب مؤسسة تبيع كفرات منتهية الصلاحية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار الدكتور عبدالرحمن الحسين، أنه سيتم التشهير بصاحب مؤسسة تبيع كفرات منتهية الصلاحية، اليوم الاثنين.

وقال ” الحسين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” صاحب هذه المؤسسة التي تبيع الكفرات منتهية الصلاحية ومؤسسته والعاملين معه ستشهر بهم ” اليوم ” وزارة التجارة بقضية غش تجاري مع الغرامة المالية والسجن والتشهير على نفقتهم “.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار ضبطت عمالة في حائل تبيع إطارات منتهية الصلاحية، وتم إغلاق المنشأة مع مصادرة وإتلاف 470 إطار.