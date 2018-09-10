” التعليم ” تنفذ برنامج ” كن حذرا ” بجميع إدارات المناطق

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا وجهته لجميع الإدارات بالمناطق والمحافظات، لتنفيذ برنامج ” كن حذرًا ” ، ليساعد في تنمية القيم لدى الطلاب والطالبات، بهدف التذكير بنعم الله على وطننا وأبرزها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وشمل التعميم تنفيذ برامج توعوية للطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، بشأن مخاطر تصوير ما من شأنه المساس بأمن الوطن، أو تداول المقاطع ونشرها، مشددًا على مديري التعليم أن يولوا هذه البرامج التوعوية رعايتهم واهتمامهم، لضمان الجودة لتحقيق الأهداف المرجوة وتُرفع التقارير للإدارة العامة النشاط الطلابي (بنين وبنات).

جاء ذلك في إطار فعاليات برنامج إجازتي ” 2 ” لصيف 1439هـ، وكذلك خلال العام الدراسي، وضمن فعاليات ساعة النشاط وخلال تنفيذ البرامج والمسابقات والفعاليات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.