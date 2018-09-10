فيديو جديد للوافد المصري صاحب مقطع ” الإفطار مع الفتاة ” وهو يرقص معها

نايف السالم(صدى):

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للوافد المصري الذي ألقت الجهات الأمنية القبض عليه لمخالفته الأنظمة ببث فيديو برفقة فتاة داخل مقر عملهما، وهما يتناولان الافطار.

وظهر الوافد المصري الذي يواجه اتهاما بارتكاب عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، في الفيديو الجديد وهو يرقص على أنغام “ عيني في عينها ” ، برفقة الفتاة نفسها في مقر عملهما بجدة.

وكانت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن ضبط وافد مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو مع سيدة، بشكل وصف بالمسيء، في منطقة الاستقبال في فندق بمحافظة جدة.