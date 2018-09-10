فيديو جديد للوافد المصري صاحب مقطع ” الإفطار مع الفتاة ” وهو يرقص معها
نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للوافد المصري الذي ألقت الجهات الأمنية القبض عليه لمخالفته الأنظمة ببث فيديو برفقة فتاة داخل مقر عملهما، وهما يتناولان الافطار.
وظهر الوافد المصري الذي يواجه اتهاما بارتكاب عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، في الفيديو الجديد وهو يرقص على أنغام “ عيني في عينها ” ، برفقة الفتاة نفسها في مقر عملهما بجدة.
وكانت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن ضبط وافد مصري ظهر في عدة مقاطع فيديو مع سيدة، بشكل وصف بالمسيء، في منطقة الاستقبال في فندق بمحافظة جدة.
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 22 دقيقة
والله مانت هين يا بهاء
فطور ورقص…..بذمتك ودينك مفيش فيديوهات تانى اسخن من كده هتنزل قريب؟؟
ولا بتنزل الفيديوهات بعد ما تترحل على مصر؟؟😂😂😂