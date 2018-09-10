7 أسباب تؤدي إلى الإصابة بتمدد الشريان الأورطي بالقلب

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الشريان الأورطى من أهم الشرايين الموجدة بالقلب، وأى إصابة به تؤثر على صحة القلب وكفاءته، وللأسف تكثر الإصابات المرضية به لأسباب عديدة.

ويقول الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية ، أن الشريان الأورطي يعتبر أطول شريان في جسم الإنسان، وهو الشريان الرئيسي في الجسم كله فهو يخرج من القلب من البطين الأيسر في منطقة الصدر حيث يكون اتجاهه لأعلى ثم يلتف ليصير خلف القلب بعد أن يغذي منطقة الرقبة والذراعين، ثم يعبر منطقة البطن ليتفرع إلى فرعين في الحوض ليغذي الساقين.

وأضاف الدالى ، أن تمدد الشريان الأورطي من الأمراض الشائعة والتي تحدث نتيجة ضعف جدار الشريان بما يجعله قابل للتمدد تحت ضغط الدم المرتفع، وفي بعض الأحيان يصل التمدد إلى حد الانفجار مما يعرض حياة المريض للخطر، وهناك أسباب عديدة تؤدى إلى تمدد الشريان الأورطى، منها:-

1- كبر السن حيث أن كبار السن فوق الستين عاما أكثر عرضة للمرض.

2- ارتفاع نسبة الدهون بالدم.

3- ارتفاع ضغط الدم.

4- مرض السكري.

5- بعض الأمراض الوراثية مثل متلازمة مارفان، ومتلازمة تيرنر.

6- الإصابة بالأمراض التي تسبب خلل في تركيب الانسجة الضامة مثل مركب “بهجت” أو متلازمة “اهلردانلوس”.

7- العدوي البكتيرية بالدم مثل الزهري أو السلامونيلا.