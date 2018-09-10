باسم العطا الله: علاقتي بالأهلي أكبر من الشائعات

ماجد محمد(صدى):

أكد باسم العطا الله حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم، أن علاقته بالفريق أكبر من الاتهامات التي حول استخدامه أسلوب الضغط على إدارة النادي لتجديد عقده الاحترافي الذي انتهى في الرابع من الشهر الحالي.

وأوضح ” العطاالله ” قائلًا: ” ما يشاع غير صحيح إطلاقًا، علاقتي بالأهلي أكبر من هذا الحديث، كل ما في الأمر عقدي الاحترافي انتهى قبل أسبوع من الآن لذا غبت عن التدريبات. ”

وقال: ” تحدث معي ماجد النفيعي رئيس النادي، وعبد الله بترجي نائب الرئيس، وأيضا موسى المحياني المدير التنفيذي لكرة القدم، ولم نختلف كثيرا حول تجديد العقد في ظل الرغبة المشتركة بيننا، إذ لم يأخذ الأمر إلا خمس دقائق. ”

وأضاف: ” لم أتلق أي عروض بالعكس كانت هناك رغبة من قبل الأهلي في تجديد عقدي بعد أن تحدثوا معي في المعسكر الإعدادي قبل بداية الموسم في النمسا ” ، متابعًا: ” لكن في ظل الظروف التي واجهت النادي في التعاقدات الأجنبية، تأخر الملف الخاص بي خاصة أن عقدي ما زال ساري المفعول. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه تردد في الفترة الأخيرة، أن العطا الله تعمد الغياب عن التدريبات حتى يضغط إدارة النادي لتجديد عقده، مستغلًا انضمام الحارسين الآخرين ياسر المسيليم، ومحمد العويس للمنتخب السعودي الذي يتأهب حاليا لنهائيات كأس آسيا 2019.