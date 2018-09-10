مقارنة بين البوجيهات الرياضية والعادية والأفضل بينهما

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

البوجيهات “شمعات الأحتراق” من الأجزاء التي يتوقف عليها عمل محرك السيارة، حيث أنها تعمل على توليد الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك، ويوجد نوعين من البوجيهات، البوجيهات العادية والرياضية، ويدور تساؤل دائم بين السائقين عن الفرق بين النوعين ومن الأفضل بينهم، وهو ما سوف نستعرضه اليوم هنا.

الفرق بين البوجيهات العادية والرياضية

المظهر الخارجي: تختلف البوجيهات العادية والرياضية، من أبرز هذه الاختلافات نجد أن البوجيهات العادية تحتوي على رأس واحدة فقط، والتي تولد شرارة الاحتراق اللازمة لتشغيل المحرك، أما عن البوجيهات الرياضية فتحتوي على أكثر من رأس في البوجي الواحد.

قوة الأداء: فإن البوجيهات الرياضية أقوى في الأداء بحوالي 6 مرات مقارنة مع البوجيهات العادية، وتنتج شرارة أقوى.

الأفضل في الاستخدام: البوجيهات العادية والرياضية

مؤكد أن كل نوعية من البوجيهات ولها السيارات الملائمة لها، لكن يشير خبراء السيارات بأن البوجيهات الرياضية هي الأفضل في الاستخدام بالإضافة إلى زيادة العمر الافتراضي لها بالمقارنة مع البوجيهات العادية.

كما أن البوجيهات الرياضية تقوم بإنتاج شرارة أقوى مما يزيد من قوة المحرك بحوالي 5 أحصان وأكثر، لكنها في نفس الوقت تستهلك وقود أكبر، لكنها تضعف من قوة البطارية وتعمل على استهلاكها سريعاً.