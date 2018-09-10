قبل مواجهة الرائد.. إصابات بالجملة في صفوف الهلال

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها ثلاثي الهلال، شراحيلي وبوتيا وأشرف إلى تعرض الأول إلى إلتهاب في مفصل القدم، بينما يعاني الثاني من شد في العضلة الضامة، وتعرض الأخير إلى التواء في مفصل القدم.

وفي السياق نفسه، يستكمل الثنائي عبدالملك الخيبري ونواف العابد برنامجيهما التأهيليين، بينما أكمل محمد البريك برنامجه العلاجي المقرر له على موضع إصابته في مفصل القدم.

ويعمل الجهاز الطبي إلى تجهيز أي منهم قبل مواجهة الرائد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث كثف الجلسات العلاجية للمصابين في لقاء الفيصلي الودي بواقع جلستين صباحية ومسائية.

ومن جانبه، يتطلع مدرب الفريق، البرتغالي خورخي جيسوس، إلى الاستفادة من خدمات أي من لاعبيه في المباراة المقبلة، لاسيما وأنهم جميعا في مركز الوسط والدفاع؛ فيما تكتمل صفوف الزعيم، الخميس المقبل، بانتظام اللاعبين الدوليين المحليين والأجانب.