آبل تطوّر مصابيح تحدد المخاطر على الطريق

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قامت آبل بالتقدم لبراءة اختراع جديدة تتعلق بأنظمة السيارات، حيث تكشف الوثيقة عن وجود مصابيح أمامية قادرة على تزويد السائق بمزيد من المعلومات للحفاظ على سلامته، وتحمل براءة الاختراع اسم “نظام وطريقة عرض الضوء والصور”.

يبتكر النظام عدة طرق تنبه السائقين للطريق أمامهم عبر تحديد أخطار الطريق وعدة أشياء أخرى هامة، حيث أضافت مصادر من داخل الشركة عن إمكانية تركيب النظام في الزجاج اﻷمامي أيضاً.

هذا وتعمل إحدى طرق النظام عبر وجود مصابيح أمامية قادرة على تحليل البيانات وتحديد النقاط الهامة على الطريق، حيث قد يقوم النظام ببث ضوء مشع على اﻷجسام المتحركة مع عرض معلومات أمام السائق تفيد بالخطر المحتمل وقوعه، كما سيكون النظام متكيف مع ظروف الطريق لزيادة قوة اﻹضاءة بدرجة كاملة حسب الحاجة، وهو ما يعني هذا أن النظام قد يكون قادراً على توفير مستويات مختلفة من اﻹضاءة من أجل إنارة الطريق أمام السائق، وبالطبع لا نعرف حتى الآن إذا كنا قد نرى مثل هذه التقنية بشكل عملي مستقبلاً.