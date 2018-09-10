” السفارة في واشنطن ” تحذر من عاصفة فلورنس على 3 ولايات

عادل الحربي(صدى):

حذرت سفارة المملكة في واشنطن، اليوم الاثنين، المواطنين المتواجدين في ولايات شمال كارولينا وجنوب كارولينا وفيرجينيا من عاصفة فلورنس المحتملة خلال هذا الأسبوع.

ونبيهت السفارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، بأخذ الحيطة والحذر من هذه الأماكن، وذلك وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية المحلية في الولايات المتحدة.

كما دعت المواطنين المتواجدين في هذه الولايات، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وناشدت المواطنين بالاتصال على الأرقام التالية في حالة الطوارىء، ” أوقات الدوام الرسمية ” 2023423800، ويمكن الاتصال خارج أوقات الدوام الرسميّة أو إرسال رسالة نصية على الارقام التالية

2027463555، 2027469777ـ 2027460666، 2027462888