الاتفاق يجدد عقد رعاية ” المجدوعي ” للمرة الرابعة

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، تجديد عقد الرعاية مع شركة المجدوعي للسيارات للعام الرابع على التوالي، مساء أمس الأحد، والذي بموجبه تكون هيونداي المجدوعي شريكًا رئيسيًا للفريق ويتصدر شعار الشركة قميص اللاعبين.

ومن جانبه وصف رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل، الشراكة بين الطرفين بـ” الاستراتيجية “، قائلًا ” نسعد في نادي الاتفاق بأن تتصدر قمصان الفريق وللسنة الرابعة على التوالي علامة تجارية عالمية مثل هيونداي، ونفخر بأن يرتبط نادي الاتفاق باسم عائلة عريقة مثل عائلة المجدوعي “.

كما قال عضو مجلس إدارة المجدوعي القابضة محمد المجدوعي: ” ارتبطنا مع نادي الاتفاق لإيماننا بمجلس الإدارة وبتطلعاته منذ أول سنة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال النجاحات المتعددة التي وقف عليها الجميع “.