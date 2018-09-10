بالصور.. ” التنمية الاجتماعية ” بتربة يشارك الأسر المنتجة ضمن مهرجان التمور الأول

نايف السالم(صدى):

شارك مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة بفعالية الاسر المنتجة ضمن مهرجان التمور الأول بالمحافظة،والذي أُقيم برئاسة سعادة محافظ تربة الأستاذ/ ناصر السبيعي وبمشاركة الجهات الحكومية.

بدأت فعالية الأُسر المنتجة يوم الثلاثاء ١٤٣٩/١٢/١٧هـ في تمام الساعة الرابعة عصراً حتى الساعةالثامنة مساءًوذلك بمقر الساحة الشعبية للإحتفالات والتي تتوسط المحافظة.

وتهدف الفعالية إلى مساعدة الأُسر المنتجة لزيادة دخلهم ولمعرفة الزوار بمنتجاتهم.

الجدير بالذكر إن الفعالية استمرت لمدة عشر أيام على التوالي وصحبها ركن للأطفال وبلغ عدد الأُسر المشاركة ٣٢ من داخل المحافظة وخارجها حيث شملت تنوع بالمنتجات منها الغذائية ومنها الأشغال اليدوية من عمل السدو وتصميم وخياطة وصناعة عطور وبخور .

وختاماً كان للفعالية صدى بالمحافظة وكانت محل إعجاب واستحسان كثير من الزوار من داخل وخارج المحافظة.