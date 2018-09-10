بلاغ ضد مذيعة عربية بتهمة إحداث وقيعة بين الرجال والنساء

القاهرة(صدى):

قام أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذيعة المصرية رضوى الشربيني، حيث اتهمها بإثارة الفتن في المجتمع وإحداث وقيعة بين الرجال والنساء.

وعن ما تقدم به المحامي في بلاغه، أن المذيعة ” رضوى ” تقدم خلال برنامجها ” هي وبس ” ما يتنافى مع تقاليد المجتمع المصري ومبادئ الدين.

كما دعا المحامي بالتحقيق مع المذيعة وإحالتها للمحاكمة، وبسرعة وقف البرنامج أو تغيير سياسته؛ وذلك حتى لا يثير الفتن في المجتمع.