فنان مصري يهرب إلى الخارج بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن هروب الممثل والإعلامي المصري تامر عبد المنعم، الشهير بـ ” المشخصاتي ” ، من مصر إلى الإمارات، وذلك بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

ومن جانبه، نفى ” عبد المنعم ” أنباء هروبه، مؤكدًا على تواجده خارج مصر ولكن ليس هروبًا، حيث قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” إلى الشامتين.. أنا لم أهرب، فأنا مرتبط بعقد من قبل الحكم بفترة ويجب ان أنفذه.. وأنا سأعود لمصر خلال أسبوع ” .

وأضاف ” عبدالمنعم ” في منشوره: ” ما هو السبب الذي يجعل بعض الهاربين (الخونة) مصممين على تسييس القضية، أنا لا أعترض على أحكام القضاء أيا ما كانت، والحكم ليس نهائيًا، فهناك مرحلة استشكال وتسديد للمبلغ الذي بتأكيد لن أسجن بسببه ” .

واستطرد: ” هناك فارق بين هارب يسب الوطن ويعمل ضده، وبين رجل خرج لأداء عمله وتزامن مع حكم قضائي على خلاف تجاري وسيعود للاستئناف لأن يا جهلاء لا استئناف بدون حضور المتهم ولا مانع من السداد فهي ليست نهاية المطاف ” .

جدير بالذكر، أن تامر عبد المنعم إعلامي مثير للجدل، وكانت قد تمت إقالته من عمله كمذيع بفضائية ” العاصمة ” المصرية قبل أسابيع.