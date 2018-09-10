احذر.. نوم القيلولة دليل على الإصابة بالزهايمر

أماني الغامدي(صدى):

حذر عدد من العلماء من خطورة نوم القيلولة موضحين أنه قد يكون دليلاً على الإصابة بمرض الزهايمر ، حيث أشارت الاختبارات إلى أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام خلال النهار أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر بـ 3 أضعاف من الأشخاص اللذين يفوتون نوم الظهيرة .

وقال العلماء إن النتائج الجديدة تعود لأدلة سابقة ناتجة عن سوء النوم في الليل المرتبط بهذا الاضطراب المميت. وأجرى الباحثون الأمريكيون فحوصات دماغية منتظمة من عام 1994 على 123 رجلاً وامرأة ووجدوا أن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس أكثر عرضة بنسبة 2.75 مرة في مستويات “اللويحات” وهي علامة مميزة على مرض الزهايمر.

كما حذر العلماء من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، بميريلاند، إنه لا يوجد علاج للزهايمر حتى الآن، داعين إلى بذل المزيد من الجهد لتجنب الإصابة بالمرض.