احذر.. نوم القيلولة دليل على الإصابة بالزهايمر
حذر عدد من العلماء من خطورة نوم القيلولة موضحين أنه قد يكون دليلاً على الإصابة بمرض الزهايمر ، حيث أشارت الاختبارات إلى أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام خلال النهار أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر بـ 3 أضعاف من الأشخاص اللذين يفوتون نوم الظهيرة .
وقال العلماء إن النتائج الجديدة تعود لأدلة سابقة ناتجة عن سوء النوم في الليل المرتبط بهذا الاضطراب المميت. وأجرى الباحثون الأمريكيون فحوصات دماغية منتظمة من عام 1994 على 123 رجلاً وامرأة ووجدوا أن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس أكثر عرضة بنسبة 2.75 مرة في مستويات “اللويحات” وهي علامة مميزة على مرض الزهايمر.
كما حذر العلماء من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، بميريلاند، إنه لا يوجد علاج للزهايمر حتى الآن، داعين إلى بذل المزيد من الجهد لتجنب الإصابة بالمرض.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينا قال –قيلووا فإن الشياطين لاتقبل–
مُـنفرِدهه[ عدد التعليقات: 5760 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا الظهر لو ربع ساعه
وعن الزهايمر احيان الصاحين يتمنوه
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 10013 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يشتغل بدوامي ينسى القيلوله
،،، الله يعوض علينا بخير
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 2 ساعتين
حمية البحر المتوسط تخفف من الزهايمر بشكل كبير بإذن الله وكثير من الأطباء ينصحون بها ..
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حمية البحر الأبيض المتوسط / هي توصية غذائية حديثة مستوحاة من الأنماط الغذائية التقليدية في اليونان وجنوب إيطاليا وإسبانيا والمغرب / وهي استهلاك نسبة عالية من زيت الزيتون والبقوليات والحبوب غير المكررة والفواكه والخضروات واستهلاك كمية معتدلة إلى كبيرة من الأسماك واستهلاك معتدل من منتجات الألبان (كالجبن والزبادي) واستهلاك نسبة منخفضة من اللحوم ومنتجاتها ..
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا نومة الظهر لاحد يتركه ترد الروح من جديد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9976 ] نشر منذ 1 ساعة
مو قبل كم يوم تنصحونا بها😊😂على العموم ماحب انام بعد الظهر الا في حاله الصيام😁
سارة[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرا على المعلومة
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة
تصحيح الحديث للتعليق الاول / قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قيلوا فإن الشياطين لا تَقيل»
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 1 ساعة
شكراَ بوتن على التعديل ولا الجمله صحيحه يمكن زاد الواو ولا نفس الحديث -لكن مشكوره-
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
ي احبابنا الطيبون اسماء العسيري وينه ماشوف له تعليقات عسى المانع خير كانت من اللي يعلقون بكثرة ونسانة طيبة بتعليقاته
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16971 ] نشر منذ 10 دقائق
بالعكس 😌