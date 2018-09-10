استقالة رئيس شركة ” سي بي إس ” بعد اتهامه بالاعتداء والتحرش الجنسي

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” سي بي إس ” عن استقالة رئيسها التنفيذي ” ليسلي مونفيز ” من الشركة، وذلك بعد أن وُجهت إليه اتهامات جديدة بالاعتداء والتحرش الجنسي.

جاء ذلك بعد أن قامت 6 سيدات باتهام ” مونفيز ” ، صاحب الـ 68 عامًا، بالاعتداء والتحرش الجنسي بهم، وكان من المنتظر أن تصل قيمة مكافأة نهاية الخدمة له إلى حوالي 100 مليون دولار، ولكنه لن يحصل على شيء حتى اكتمال التحقيقات بشأن عنفه ضد النساء.

وتجري تلك التحقيقات شركات قانونية استعانت بها لجنة مستقلة من مجلس إدارة شركة ” سي بي إس ” ، فيما أوضحت الشركة، أن ” مونفيز ” سيتبرع بعشرين مليون دولار من قيمة مكافأة نهاية خدمته لمنظمات تدعم حركة ” #مي_تو ” .

جدير بالذكر، أن رئيس العمليات جو إيانييلو، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة بصفة مؤقتة، حتى ينتهي مجلس الإدارة من البحث عن بديل.