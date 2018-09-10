بالصور.. ميني أوكس فورد إيديشن 2019 تستهدف طلاب وخريجي الجامعات

واشنطن(صدى):

تعمل شركة السيارات العالمية ميني على زيادة مبيعاتها في الولايات المتحدة ، من خلال نسخ Oxford Edition التي وصفت بانها أقل تكلفة ولكنها تحمل تجهيزات عديدة في نفس الوقت حيث سيبدأ سعر السيارة من 19.750 ألف دولار.

أما من يفضلون نسخ السيارة بخمسة أبواب فسيبدأ سعرها من 20.750 ألف دولار وهو مبلغ كبير لسيارة تستهدف طلاب الجامعات وخريجي الجامعات الجدد.

وبالنظر لسيارات يمكنها أن تكون مناسبة للطلاب فهناك شيفروليه كروز بسعر 16.975 ألف دولار وفورد فوكاس بسعر 17.950 ألف دولار ولكن في نفس الوقت فان تصميم ميني وأناقتها لا يمكن مقارنتها بهذه الموديلات .

وقالت الشركة أن نسخ Oxford Edition تأتي بتجهيزات بقيمة تبلغ 6900 دولار بصورة قياسية وتشمل القائمة ناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك مع محرك توين باور سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني وهو محرك ثلاثي الاسطوانات بقوة 134 حصان.

وأضافت ميني نظام كونكتد الترفيهي بشاشة 6.5 بوصة وكاميرا خلفية وتحكم في مسافات الركن وخدمات اتصالات واتصال طواريء وعجلات 17 بوصة فضية أو سوداء وفتحة سقف بانورامية ومقاعد بخاصية التدفئة و6 ألوان خارجية للسيارة.