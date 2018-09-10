داخل مؤسسة النفط بطرابلس.. ” انتحاري ” يفجر نفسه

طرابس(صدى):

نفذ 6 مسلحين صباح اليوم، عملية انتحارية استهدفت تفجير مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأمر الذى أدلى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقامت هيئة السلامة الوطنية بإخلاء بعض الموظفين العالقين في المؤسسة الوطنية للنفط، بواسطة رافعات الإطفاء بعد نشوب حريق في الطوابق العليا من المبنى.

وقال وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور إن الأجهزة الأمنية مازالت تحاصر المهاجمين الذين يسيطرون على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، حتى الآن وليس لدينا معلومات عن مصير رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية اليوم أن المهاجمون استخدموا الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية واحتجزوا عدداً من الرهائن داخل مبنى المؤسسة.